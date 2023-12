Le Rodong Sinmun présente les deux plus gros exploits du régime de 2023

Photo : KBS News

Le Rodong Sinmun a présenté les deux plus gros exploits de Pyongyang pour l’année 2023. Le premier serait le lancement d’un satellite espion, et le second, la construction d’un sous-marin nucléaire tactique d’attaque. Dans un article publié aujourd’hui, le journal du Parti des travailleurs a estimé que cette année avait marqué un nouveau chapitre dans le renforcement de la puissance du régime nord-coréen.Le 21 novembre, le royaume ermite a réussi à tirer son satellite espion « Malligyong-1 ». Avant ça, en septembre, il avait déclaré avoir mis à l’eau son sous-marin nucléaire Hero Kim Gun-ok. Cependant, il reste encore à vérifier si ce vaisseau de combat est réellement en ordre de marche.Le média nord-coréen a aussi mis en avant la consolidation des relations amicales avec la Russie et la hausse des travaux de construction de logements à Pyongyang comme de principaux exploits de l’année.