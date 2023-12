Photo : YONHAP News

Célébrer le Nouvel an avec NewJeans, un rêve pour beaucoup de fans du girls band sud-coréen du monde entier. Eh bien, ce rêve va devenir réalité pour certains Américains.Si on en croit les médias locaux dont le Billboard, le groupe féminin à succès va faire son apparition dans le « New Year’s Rockin’ Eve ». Il s’agit de l’émission spéciale emblématique du réveillon de la chaîne de télévision ABC. Ça sera cette fois-ci sa 52e édition. Parmi les stars du pays du Matin clair, PSY, BTS ou encore TXT y ont déjà été invités.Le prochain show doit débuter le 31 décembre à 20h, heure locale, ou le 1er janvier à 10h du matin en Corée du Sud. Les membres de NewJeans enchanteront les téléspectateurs avec «Super Shy» et «ETA».