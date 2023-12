Guerre de Corée : le gouvernement repère trois sites d’enterrement des soldats de l’Onu au Nord

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a obtenu un témoignage selon lequel des soldats des Nations unies décédés pendant la guerre de Corée seraient enterrés sur des sites nord-coréens. Le ministère de la Réunification et celui de la Défense ont interrogé le 21 novembre un réfugié nord-coréen d’une soixantaine d’années qui est actuellement en prison. Cette personne a fourni l’information selon laquelle trois sites au nord du 38e parallèle abriteraient des dépouilles de militaires américains et turcs, y compris une zone à Kaechon dans la province de Pyongan du Sud.C’est la première fois qu’une déclaration est faite sur des sites de sépultures des troupes de l’Onu en Corée du Nord, et notamment celles de l’armée turque. Pour rappel, 14 000 hommes avaient été envoyés dans la péninsule durant le conflit fratricide.Le rapport de recherche a été partagé avec le Service national de renseignement (NIS) et le Bureau de la sécurité nationale de la présidence. L’an dernier, un responsable du bureau des droits de l'Homme des Nations unies à Séoul avait rencontré le témoin pour récolter des données sur les prisonniers de guerre sud-coréens dans le pays communiste.L’exécutif vérifiera les faits de ses affirmations en interviewant d’autres transfuges nord-coréens venant des zones en question, et prévoit de lancer des discussions sur l’exhumation des corps avec la communauté internationale.