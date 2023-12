Yoon rentre de la visite d’Etat aux Pays-Bas

Photo : YONHAP News

Le président de la République a regagné ce matin Séoul après un séjour de cinq jours aux Pays-Bas. Il y a effectué une visite d’Etat pour la première fois depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 1961.Yoon Suk-yeol a profité de ce voyage pour se rendre au siège d'ASML, le leader mondial de la fabrication d'équipements pour semi-conducteurs. Après avoir tenu un sommet le Premier ministre néerlandais Mark Lutte, il a annoncé que les deux pays vont former une « alliance des semi-conducteurs ».A peine rentré, le chef d’Etat a du pain sur la planche. A quatre mois des élections législatives, il doit réaménager le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, pour la cohésion du camp conservateur. Le patron du PPP Kim Gi-hyeon a démissionné mercredi, et le député Jang Je-won, personnage importants chez les pro-Yoon, a plus tôt annoncé qu’il ne se présentera pas au scrutin.Il est aussi urgent de terminer le remaniement du cabinet ministériel, reporté à cause des différents sommets diplomatiques. Yoon déterminera sans tarder les personnes à nommer au poste de ministre des Affaires étrangères, à celui de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Ressources, ainsi que de patron du Service national de renseignement (NIS).Cet après-midi, le président doit recevoir Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), actuellement en Corée du Sud.