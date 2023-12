Otan : la vente d’armes de Séoul comble le vide de la sécurité collective

Photo : YONHAP News

Les exportations d’armes sud-coréennes en Pologne ont comblé les lacunes de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) pour assurer la sécurité collective. C’est ce qu’a déclaré hier Julianne Smith, représentante permanente des Etats-Unis auprès de l’institution dans une conférence de presse qui s’est tenue à Séoul. Elle a expliqué que la vente d’armement dans le cadre de l’Otan n’a pas de lien avec le soutien direct à l’Ukraine.Concernant la fourniture directe des armes à Kiev, la responsable américaine a affirmé que chaque pays devait décider de sa méthode de soutien, et que l’Otan respectait ce choix. Elle a également ajouté que l’organisation, tout comme les Ukrainiens, sont reconnaissants envers la participation à l’effort collectif de Séoul.Smith a ensuite reçu une question concernant la situation politique et militaire de la péninsule. L’Otan participera-t-il au rétablissement de la paix et de la sécurité en cas d’éclatement d’un conflit dans la région ? A cela, elle a indiqué qu’elle ne représentait pas toute l’organisation, mais si cela arrive, plusieurs pays européens devraient lancer la discussion immédiatement. S’agissant de la visite des ambassadeurs de huit pays membres de l’Otan en Corée du Sud, elle a précisé que la délégation ne s’est jamais rendue dans la région indopacifique et qu’il est temps que cela change. De plus, selon elle, la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou, le partenariat entre Pékin et Moscou et la guerre en Ukraine constituent actuellement des défis communs à tous.Pour rappel, ces représentants sont arrivés au pays du Matin clair mercredi pour s’entretenir sur la situation de sécurité de la région indopacifique.