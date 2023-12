Météo : le froid fait son grand retour

Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, alors que de la pluie s'abattra sur tout le pays, de fortes chutes de neige tomberont dans les montagnes du Gangwon. Notamment dans le nord de la province, on peut s’attendre à des précipitations allant de 30 à 50cm, voire plus. La zone métropolitaine et l’île méridionale de Jeju recevront entre 20 et 70 mm de pluie, et le Jeolla du Sud entre 10 et 60 mm.Les températures ce matin seront similaires ou légèrement supérieures à celles d'hier, oscillant entre 3 et 15°C degrés sur l'ensemble du pays, dont 6 degrés à Séoul. Elles ne varieront presque pas dans l’après-midi : il fera toujours 6 °C à Séoul. Le sud de la péninsule, quand à lui, verra son mercure grimper un peu plus. Ce dernier atteindra 19°C Busan et 20 à Jeju. Cependant, la pluie persistera.Pour ce week-end, Météo-Corée a prévu un retour en force du froid.Samedi au réveil, il neigera sur toute la partie ouest du territoire. Il fera - 3°C à Séoul, 7 à Busan et 2°C à Mokpo. Seuls Busan et Ulsan pourront apercevoir quelques rayons de soleil dans la matinée. L’après-midi, pas de grande évolution côté mercure mais le nord du territoire se découvrira un peu. Attention, cela n’empêchera pas quelques flocons de tomber !Dimanche, il fera beau. Très beau. Mais il fera également très froid. Les températures chuteront drastiquement et l’on peut s’attendre le matin à - 11°C à Séoul, - 12 à Suwon et - 15°C à Chuncheon. Il fera - 6°C à Ulsan et Busan dans le sud, et – 3 à Mokpo. La maximale sera pour l’île de Jeju qui enregistrera un mercure de 1°C. L’après-midi, la majorité du territoire restera sous des températures négatives. La maximale restera pour l’île méridionale avec 7°C.