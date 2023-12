Véhicule électrique : Kona est la seule à toucher la subvention en France

Photo : YONHAP News

Le gouvernement français a dévoilé la liste 2024 des véhicules électriques qui pourront bénéficier de l’aide à l’achat, appelée « bonus écologique ». Il s’agit de 78 modèles de 22 marques différentes.Pour les voitures sud-coréennes, Kona du constructeur Hyundai est la seule à y figurer. Niro et Soul, les deux modèles de Kia, ont été expulsés de la liste. Les autorités françaises fournissent la subvention en calculant l’émission de CO2 liée à la production et le transport des véhicules. Les modèles doivent obtenir au moins 60 points sur 80 pour être éligibles.Pourtant, ce dispositif est désavantageux pour les voitures produites en Asie qui doivent être transportées par voie maritime, une source importante de pollution. La plupart des modèles de la liste sont alors produits en Europe, y compris Model Y de la société américaine Tesla dont l’usine est située en Allemagne. Quant à Kona, elle est fabriquée en République tchèque.Ce nouveau système de subvention sera appliqué dès demain. Jusqu’à 5 000 euros seront versés pour l’achat des voitures de moins de 47 000 euros. L’année dernière, Hyundai et Kia se sont placés au 5e rang du marché de véhicules électriques dans l’Hexagone, avec quelque 16 000 unités vendues.Séoul prévoit de demander à Paris une réévaluation afin d'inclure des automobiles « made in Korea » dans la liste. Le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Ressources a annoncé aujourd’hui qu’il entamerait rapidement la procédure à travers des consultations bilatérales de haut niveau.