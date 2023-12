BOK : la banque centrale doit concurrencer le secteur privé dans le numérique

Photo : YONHAP News

Le gouverneur de la Banque de Corée (BOK) a déclaré que la numérisation de l’économie était une tendance inéluctable, et que la banque centrale devait se préparer à ces nouvelles conditions. Il faudra, selon lui, rentrer en concurrence avec le secteur privé. Rhee Chang-yong a tenu ces propos ce matin dans une conférence organisée à Séoul. Il y a affirmé que la BOK lancera la deuxième étape de son test pilote sur la MNBC, sa monnaie numérique. Ce test vise à donner les capacités de programmation à la devise et examiner ses avantages et inconvénients.Toujours d’après Rhee, dans un contexte d’émission de cryptomonnaies stables par les acteurs privés, la recherche sur la MNBC est devenue un défi qui ne peut plus être reporté. Il a expliqué que si un établissement doté du réseau international comme Visa ou Mastercard se lancent, la volatilité des mouvements de capitaux va grandir. Cela risquera alors de porter atteinte à la souveraineté monétaire.Plus tôt, la BOK, la Commission des services financiers (FSC) et le Service de supervision financière (FSS) ont annoncé mener des recherches sur la MNBC. L’objectif est de permettre aux citoyens de faire l’expérience par eux-mêmes de l’efficacité d’une nouvelle monnaie numérique. Et ce, tout en étudiant la construction de l’infrastructure pour les marchés financiers futurs.Au quatrième trimestre de l’année prochaine, un test concernant le jeton de dépôt intégrant une fonction du bon numérique sera effectué auprès des sud-Coréens.