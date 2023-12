Concubinage : plus de 40 % des jeunes sont favorables

Photo : YONHAP News

Les jeunes sud-Coréens sont de plus en plus réticents face au mariage, et préfèrent davantage vivre ensemble sans s’engager officiellement. C’est ce que nous apprend le rapport « Tendance de la société sud-coréenne 2023 » publié aujourd’hui par de l’Institut national des statistiques (Kostat).Les femmes avaient une perception plus négative sur l’union conjugale que les hommes et les vingtenaires plus que leurs aînés. Chez les hommes, 48,7 % des 30 à 39 ans et 41,9 % des 20 à 29 ans ont estimé qu’il est nécessaire de se marier ou qu’il vaut mieux le faire. Ces proportions étaient de 69,7 % et 71,9 % en 2008.Pour la gent féminine, 31,8 % des trentenaires et 27,5 % des vingtenaires ont donné cette réponse contre 51,5 % et 52,9 % il y a 15 ans. On constate donc un recul de plus de 20 %.La raison de ce refus de l’engagement était principalement le problème d’argent. Cette réponse était d’ailleurs plus fréquente chez les jeunes que chez les anciennes générations.Par contre, 40,6 % des 20-39 ans voyaient d’un bon œil la cohabitation du couple non marié en 2020. A titre de comparaison, ils n’étaient que 25,9 % en 2015. Pendant la même période, la part de ceux qui ont un regard positif sur la vie de célibat est passée de 39,1 % à 47,7 %.En ce qui concerne le fait de ne pas avoir d’enfant, quatre personne sur dix s’y déclaraient favorables. La perception positive sur la naissance d’un bébé hors mariage a elle augmenté à 20,6 %. Les statistiques, finalement, reflètent bien l’évolution des moeurs. Parmi les célibataires de 19 à 34 ans, près de six individus sur dix habitaient toujours avec leurs parents.