Les exportations agroalimentaires atteignent un record cette année

Photo : YONHAP News

8,27 milliards de dollars. Le montant des exportations de produits agroalimentaires pendant les 11 premiers mois de l’année a établi un record. Il s’agit d’une hausse de 2,4 % en glissement annuel.Selon le ministère sud-coréen de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, les ramyeons (nouilles instantanées) ont connu une augmentation de leurs exportations considérable de 25,9 % avec 876,1 millions de dollars. Les fraises ont elles grimpé de 22,2 % et les produits transformés de riz de 20,7 %.Par marché, les ventes à destination de la Chine ont enregistré une montée de 11,1 % avec 1,28 milliard de dollars. Celles vers les Etats-Unis se sont également accrues de 8,5 %.Au début de l’année, le ministère a établi des chaînes de communication avec les entreprises exportatrices pour leur donner un coup de pouce. Dans ce cadre, quelque 400 cas d’affaires rencontrant des difficultés ont été signalés. 344 ont immédiatement été résolus.Par ailleurs, le gouvernement a décidé de gérer les ventes des boutiques hors taxes en les intégrant aux exportations. Leur montant s’est élevé à 120 millions de dollars entre janvier et novembre, soit le double par rapport à l’an dernier.Le marché reprend petit à petit des couleurs à la suite de la levée des restrictions des voyages à l’étranger imposées pendant la pandémie de COVID-19. Notamment, le ginseng était très populaire, et a vu ses ventes exploser de 74,6 % pour atteindre 64 millions de dollars.Si on inclut le chiffre d’affaires du marché du duty-free, la somme d’exportations s’établit à 8,39 milliards de dollars.