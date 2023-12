Dissuasion étendue : Séoul et Washington établiront une ligne directive commune en 2024

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis développeront une ligne directive commune, allant de l’élaboration de stratégies nucléaires jusqu’à leur application, d’ici le milieu de l’année prochaine. Objectif : établir un système intégré de dissuasion étendue.La deuxième réunion du groupe consultatif nucléaire (NCG) Séoul-Washington s'est déroulée pendant plus de sept jours au département de la Défense des Etats-Unis, la semaine dernière. Dans un communiqué publié suite à ce rassemblement, Washington a déclaré qu’il n’accepterait aucune attaque nucléaire de Pyongyang contre son allié. Si cela devait par malheur arriver, cela signerait la fin du régime de Kim Jong-un. Il a souligné à nouveau qu’il offrirait à Séoul sa force de dissuasion étendue, c’est-à-dire son parapluie nucléaire.Kim Tae-hyo, le conseiller adjoint à la sécurité nationale, a fait savoir que le système en question permettrait de prendre des mesures immédiates, puissantes et décisives en cas d’attaque nucléaire nord-coréenne. Les deux pays ont pour l’objet d’établir une ligne directive à l’aide des capacités nucléaires américaines pour mi-2024. Pour ce faire, des équipements de communication ont déjà été transférés aux chefs d’Etat des deux nations. Ces derniers pourront donc discuter et prendre des décisions de manière immédiate s’il le faut.Selon Kim, des scénarios de stratégies nucléaires seront aussi inclus dans les exercices conjoints Séoul-Washington l’année prochaine. Le Bureau de la sécurité nationale (NSO) a expliqué qu’en cas d’attaque nucléaire nord-coréenne, Séoul devait attendre le parapluie nucléaire américain, mais que les deux pays réagiraient désormais ensemble dès le début de potentielles alertes.