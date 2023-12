Météo : vague de froid sur tout le pays

Malgré un ciel dégagé sur l’ensemble du territoire, une vague de froid s’est abattue sur le pays du Matin clair ce week-end et devrait se prolonger pendant le reste de la semaine.Selon Météo-Corée, ce lundi matin le mercure est bas et ne grimpe dans le positif que sur l’île méridionale de Jeju où il fait actuellement 2°C. La région métropolitaine enregistre - 11°C, il fait - 6°C dans la province de Jeolla, - 8 à Gangneung à l’est de la péninsule, et - 5°C à Busan.Cet après-midi, il y aura un peu plus de nuages. Il fera - 2°C à Séoul et Suwon, 0°C à Daejon et Jeonju, entre 2 et 4 dans le Gyeongsang du Sud et - 1°C dans la province de Gangwon.En raison des vents puissants, les températures perçues sont bien inférieures à celles annoncées. Une alerte de vague de froid a été envoyée aux citoyens par SMS, il faudra être particulièrement prudent dans les régions intérieures du pays. Attention également au verglas !