Les Etats-Unis déploient un troisième WC-135R

Photo : YONHAP News

Un autre WC-135R, avion renifleur de particules radioactives des forces aériennes américaines, est entré en service, le 4 décembre, dans le 45e escadron de reconnaissance, subordonné à la 55th Wing de la base aérienne Offutt Air Force Base, dans l'état du Nebraska. C’est ce qu’a annoncé dimanche cette dernière sur son site Internet.Ce jet est utilisé pour analyser les particules et le gaz radioactifs présents dans l’air lors d’essais et d’explosions nucléaires. Trois anciens ravitailleurs KC-135R ont été ainsi convertis en avions WC-135R. Pour rappel, Washington avait déployé deux autres engins en juillet 2022 et en mai 2023.James Finlayson, colonel et chef du centre d’application technique des forces aériennes américaines, a déclaré que les Etats-Unis étaient devenus le premier pays au monde à pouvoir réagir aux essais ou aux explosions nucléaires sans diminution de ses capacités de réalisation de missions.