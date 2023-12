Anniversaire de la mort de Kim Jong-il : Kim Jong-un se rend au palais de Kumsusan

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est rendu hier au palais du soleil de Kumsusan et a offert des bouquets de fleurs aux statues de son père Kim Jong-il et de son grand-père Kim Il-sung. Il s’y est rendu à l’occasion du douzième anniversaire de la mort de son prédecesseur.C'est ce qu'a fait savoir le même jour l'agence de presse officielle du pays communiste. Sur les clichés publiés par la KCNA figurent notamment le Premier ministre Kim Tok-hun, la ministre des Affaires étrangères Choe Son-hui, le président du présidium de l'Assemblée populaire suprême Choe Ryong-hae, le ministre de la Défense Kang Sun-nam, et les secrétaires du Parti des travailleurs. Sa soeur cadette Kim Yo-jong, vice-directrice du parti, était également présente.Le média nord-coréen a écrit que Kim Jong-un avait rendu hommage à ces ancêtres, « fondateurs du progrès et de la dignité du pays, qui permettront la pérennité de la nation ». Il a ajouté que tous ceux qui étaient présents avaient promis d’être loyaux envers le jeune dirigeant et s'étaient engagés à déployer tous leurs efforts pour développer le pays socialiste sur la base de l'idéologie autocratique « Juche ».La télévision a transmis hier cette commémoration dans tout le pays pour louer le défunt souverain auprès du peuple. Aussi, Rodong Sinmun, l'organe officiel du Parti des travailleurs, a publié un article glorifiant les efforts de Kim Jong-il. Ces dernier auraient permis à l’Etat de s’enrichir et de développer ses technologies nucléaires.Kim Jong-un se rend, tous les ans depuis 2012 au mausolée pour l'anniversaire du décès de son père. Peut-être n’y est-il pas allé l’an dernier. Le doute persiste puisque ce déplacement n'avait pas été médiatisé en 2022, chose inhabituelle en ce qui concerne les anniversaires.