Ahn Duk-geun nommé au poste de ministre de l’Industrie

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol a nommé le directeur des négociations commerciales Ahn Duk-geun au poste de ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie.Le chef du cabinet présidentiel, Kim Dae-ki, a déclaré, lors d’un briefing tenu dimanche, qu’Ahn prendrait le relais de Bang Moon-kyu. Ce dernier était entré en fonction il y a trois mois et devrait se présenter aux élections législatives, prévues en avril prochain.Kim a expliqué qu’Ahn est un expert en commerce international, aussi bien au niveau théorique que pratique. Le candidat présente aussi, selon lui, une excellente capacité de réponse à diverses questions commerciales. Cela notamment grâce à ses précédentes fonctions de directeur des négociations commerciales.Le patron du cabinet a ajouté que le gouvernement s’attendait à ce que cette nomination contribue à dynamiser l’économie sud-coréenne et à élargir ses horizons. Objectif : multiplier les exportations, développer les industries stratégiques clés et innover dans le secteur des réglementations industrielles.Ahn s’est engagé, de son côté, à faire de son mieux pour aider les entreprises sud-coréennes à se mettre en avant dans l’innovation et à se développer sur le marché international.