Election législative 2024: le Nouveau choix souhaite obtenir 30 sièges

Photo : YONHAP News

Un nouveau parti, « le Nouveau choix », a été lancé en Corée du Sud. Il se définit comme une formation combinant des progressistes rationnels et des conservateurs réformateurs. Geum Tae-seop, le président de ce nouveau groupe, a exprimé son ambition d'obtenir 30 sièges aux élections législatives prévues en avril 2024.A la cérémonie de l'inauguration du parti ont participé de nombreuses personnalités. Ces dernières cherchent notamment à créer ou rejoindre une nouvelle formation ou un camp indépendant différent du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le parti présidentiel, et du Minjo, la première formation de l'opposition.Lee Nak-yon, l'ancien patron du Minjoo, a envoyé des mots de félicitations en images, alors que Lee Jun-suk, l'ancien président du PPP, n'a pas écarté une éventuelle coalition avec cette nouvelle option. De son côté, Geum a fait savoir qu'il avait quelques contacts avec le premier, mais qu’avec Lee Jun-suk, aucun échange direct n'avait encore eu lieu.Dans la foulée, Lee Nak-yeon a de nouveau confirmé sa volonté de créer un nouveau parti au début de l'an prochain en cas d'absence de changement important au sein du Minjoo. Il a d'ailleurs critiqué la pétition signée par environ 70 élus du parti de centre-gauche, s’opposant à une éventuelle division du parti.Les yeux sont désormais tournés vers le Nouveau choix pour savoir si ce parti nouveau-né pourrait générer une coalition surprise entre les anciens présidents du PPP et du Minjoo.