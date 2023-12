Urée : 5 500 tonnes sont importées du Vietnam

Photo : YONHAP News

5 500 tonnes d'urée importées du Vietnam sont arrivées samedi dernier au port d'Ulsan, situé dans le sud-est du pays. Ses importations venues d'autres nations que la Chine arrivent ainsi sans difficultés. C'est ce qu'ont annoncé hier le ministre des Finances et celui de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Ressources.Les produits en urée vietnamiens sont importés par LOTTE Fine Chemical Co., Ltd, la première entreprise sud-coréenne en la matière. Il s'agit d'ailleurs de la plus grande quantité importée le début des restrictions des expéditions chinoises de ce produit.Le gouvernement a également souligné que les procédures douanières ainsi que le transport vers les centres de transformation se déroulaient facilement et rapidement. Il s'est par ailleurs engagé à stabiliser l'approvisionnement en urée en assurant ses importations du Japon et de l'Arabie saoudite.460 tonnes supplémentaires seront importées d'ici la fin de l’année, suivies par 12 000 tonnes janvier 2024 et 14 000 tonnes le mois suivant.