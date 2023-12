Le grand froid hivernal n'arrête pas les sportifs

Photo : YONHAP News

Hier était la journée la plus froide en Corée du Sud depuis le début de la saison hivernale 2023. Peu de gens aurait eu le courage de sortir, et ce malgré l’absence de nuages et un soleil éclatant.Or, lorsque l’on se promène du côté des stations de ski situées dans la province de Gangwon, ou sur les terrains de football au gazon synthétique, on remarque une quantité impressionnante de visiteurs. Leur objectif : surmonter le grand froid par des exercices physiques.Les uns bien couverts glissent sur les pistes blanches, les autres font la queue devant les remontées mécaniques. Les amateurs de ski sont contents de ces températures, qui avaient été plutôt rares jusqu’à présent. D’ailleurs, les chiffres l'attestent. Le nombre de visiteurs dans les stations de ski a augmenté de 20 % par rapport à la semaine dernière.Kwak Na-yun est venue faire du ski avec sa sœur cadette pour la première fois depuis l'hiver dernier. Selon elle, c’était le moment idéal pour jouir d'un beau paysage neigeux plein de gens heureux, le tout confortablement assises sur le télésiège.Shal Lin, venue de Taïwan où il ne neige guère, fait du ski pour la première fois de sa vie. Pour elle, tout est merveilleux, même s'il fait très froid.Aux terrains de foot, les athlètes vêtus pourtant de pantalons courts, n'ont pas froid. Im Seok-jin, habitant de la ville de Chuncheon de la province de Gangwon, explique par exemple oublier le grand froid lorsqu’il court après le ballon.Avec les températures négatives arrivent aussi les festivals hivernaux populaires. Notamment, le Festival de la truite de Pyeongchang et celui du Sancheoneo, un poisson semblable au saumon, de Hwacheon débutent respectivement les 29 décembre et 6 janvier prochains.