Innovation : Séoul prône la dérégulation pour booster les industries

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen se propose de créer des zones industrielles spéciales dans lesquelles « le principe de réglementation de manière négative » sera adopté, c’est-à-dire que le minimum de règlements y sera imposé pour encourager les idées innovantes.Par exemple, certains services comme ceux permettant de reconnaître les animaux de compagnie grâce à l'intelligence artificielle n’ont pas pu être correctement évalués sur le marché, et ce en raison de multiples réglementations.En effet, la Corée du Sud adopte le principe de « réglementations de manière positive ». En d’autres mots, l’Etat fixe des règles que les entreprises doivent suivre. Si cela a des avantages, c’est aussi beaucoup de contraintes pour la moitié des entreprises du pays qui voient leur champs d’activités industrielles se rétrécir.L'exécutif s'est ainsi engagé à créer des zones spéciales innovantes globales, dans lesquelles tout est possible. Bien sûr, quelques règlements prédéfinis sont mis en place. Elles seront les premières à fonctionner selon « le principe de réglementation négative ».Les industriels ont bien accueilli ce projet, et six multinationales, dont Microsoft, ont déjà exprimé leur intention d'y participer.Selon Yoon Suk-bae, du ministère des PME et des Start-ups, il y a de grandes attentes en ce qui concerne deux domaines : le développement de l’IA et le bio, notamment en alliant la R&D des multinationales avec les PME coréennes du secteur.Les quatorze collectivités locales du pays du Matin clair, sauf la région métropolitaine qui n'est pas éligible, souhaitent toutes participer au projet. Parmi elles, deux seront sélectionnées d'ici la fin de l’année et trois supplémentaires le seront au début de l'an prochain.