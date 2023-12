Pyongyang tire deux missiles balistiques en deux jours

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré, ce lundi matin, un missile balistique intercontinental (ICBM). Elle en avait déjà tiré un de courte portée dans la nuit.Le pays communiste a ainsi effectué ce matin à 8h24 un deuxième tir, celui-ci de longue portée, qui a parcouru 1 000 km avant de tomber dans la mer de l'Est. Géographiquement, cette dernière sépare la péninsule coréenne de l’archipel japonais.Il s'agit du cinquième tir d'un ICBM par Pyongyang en 2023 et du premier depuis juillet, date à laquelle le « Hwasong-18 » avait été lancé.Séoul a annoncé que l'armée sud-coréenne avait surveillé de près les préparatifs du tir nord-coréen en coopération avec les Etats-Unis. Il a ajouté qu’ils avaient, avec le Japon, détecté et partagé des informations liées à l'alerte nord-coréenne. Ceci dit, le partage d’information trilatéral en temps réel est encore en cours de vérification finale.Rappelons-le, le régime de Kim Jong-un a tiré vers 22h40 dans la nuit de dimanche à lundi un missile balistique de courte portée depuis Pyongyang. L'engin a parcouru 570 km avant de tomber dans la mer de l'Est. C'est une distance pouvant atteindre le sous-marin nucléaire d'attaque américain USS Missouri, actuellement déployé au port de Busan.L'état-major interarmées sud-coréen a condamné ces deux tirs qui constituent une violation des résolutions onusiennes interdisant à Pyongyang tout emploi de technologies balistiques. Cette tentative d’intimidation menace, une fois de plus, la paix et la sécurité de la péninsule et de manière plus générale de la communauté internationale.Ces provocations balistiques sont intervenues lors du douzième anniversaire de la mort de Kim Jong-il, père de Kim Jong-un. Cela avait donc sûrement pour objectif de renforcer l'unité nationale en ce jour important pour les nord-Coréens.