Yoon demande une riposte immédiate et écrasante à toute provocation nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Suite aux deux tirs effectués par Pyongyang, le président sud-coréen a ordonné à l'armée de riposter immédiatement et de manière écrasante à toute provocation nord-coréenne.Ce matin, le conseil de sécurité nationale (NSC) a été réuni en urgence sous la présidence du conseiller présidentiel à la sécurité Cho Tae-yong. Yoon Suk-yeol était lui aussi présent à ce rassemblement.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, le chef d’Etat a ordonné de tenir une position de défense ferme et conjointe entre Séoul, Washington et Tokyo, basée notamment sur le système de partage d'informations relatives au lancement de missile nord-coréen. Yoon a également demandé d'accélérer la réalisation des missions du groupe consultatif nucléaire (NCG) sud-coréano-américain. Objectif : renforcer le plus possible et le plus rapidement possible la dissuasion élargie, et prévenir les éventuelles provocations supplémentaires en cette fin d’année.Le NSC a vivement condamné les tirs de missiles d'hier et d'aujourd'hui ainsi que le lancement du satellite espion du mois dernier par le régime de Kim Jong-un. En effet, tous enfreignent les résolutions onusiennes. Face au pays communiste qui tente de justifier son développement nucléaire comme une riposte à l'alliance Séoul-Washington, les membres de l’institution se sont engagés à prendre les mesures nécessaires afin de protéger la vie et la sécurité de leurs concitoyens.