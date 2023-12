Tir d'ICBM nord-coréen : Washington condamne Pyongyang et réaffirme son engagement de défense de Séoul

Photo : YONHAP News

La Maison blanche a condamné le tir d'un missile balistique intercontinental (ICBM) nord-coréen et réaffirmé son engagement de participer à la défense de la Corée du Sud et du Japon. C'est ce qu'a souligné Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale des USA, lors de son échange téléphonique avec ses homologues sud-coréen et japonais, Cho Tae-yong et Takeo Akiba.De son côté, le département d'Etat américain a envoyé un communiqué signé par son porte-parole à la KBS, répondant à la question concernant sa réaction aux deux tirs balistiques nord-coréens. Tout en dénonçant ces actions qui violent les résolutions onusiennes, il a indiqué que ces actes illégitimes menacent non seulement la Corée du Sud, mais également ses pays voisins et la sécurité régionale. Il a d'ailleurs souligné que les Etats-Unis sont toujours ouverts à un dialogue avec le pays communiste. Il a également profité de ce communiqué pour réaffirmer son engagement de protection de la Corée du Sud et du Japon.Le commandement de l'Indo-Pacifique américain a lui aussi déclaré que les tirs nord-coréens étaient les malheureuses conséquences du développement du programme d'armement illégal de Pyongyang. Il a ensuite confirmé qu’il consulterait ses alliés et mènerait une étroite collaboration avec ces deux derniers afin de répondre de manière adéquate à ces menaces.Pour rappel, le régime de Kim Jong-un a tiré hier soir un missile balistique de courte portée et ce matin un ICBM. Les deux engins sont tous deux tombés dans la mer de l'Est qui sépare la péninsule coréenne et le l’archipel japonais.