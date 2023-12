« 12.12 : The Day » attire 9 millions de spectateurs en 27 jours

Photo : YONHAP News

Le nombre de personnes qui sont allées voir « 12.12 : The Day » a dépassé hier les 9 millions. C’est ce que nous avons pu apprendre par Plus M, son heureux distributeur.Sorti le 22 novembre en Corée du Sud, le dernier long-métrage de Kim Sung-soo a, rappelons-le, réussi à faire 1 million d’entrées en seulement quatre jours. Quant au seuil des 5 millions, il a été franchi dix jours plus tard. Celui des 9 millions, en 27 jours donc.A titre de comparaison, il avait fallu 31 jours pour faire 9 millions d’entrées à « Masquerade », un film avec Lee Byung-hun vus par 10 millions de spectateurs en 2012.« 12.12 : The Day », dont le titre original est « Le printemps de Séoul », décrit le chaos suite à l’assassinat du président Park en 1979. Ce sont Hwang Jung-min et Jung Woo-sung qui jouent les deux rôles principaux.Qui va être son 10 millionième spectateur ? Le compte à rebours est lancé.