ICBM : Pyongyang annonce officiellement le tir du « Hwasong-18 »

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a officiellement déclaré avoir procédé ce lundi à un entraînement de lancement de missile balistique intercontinental (ICBM) à combustible solide, appelé « Hwasong-18 ».Selon l'annonce faite aujourd'hui par la KCNA, son agence de presse officielle, ce tir constituait une « puissante mesure d'avertissement ». Ce dernier aurait été ordonné par le Comité militaire central du Parti des travailleurs. Objectif : montrer ses capacités de réaction face à l'intensification dangereuse des tensions avec sa voisine du Sud et ses alliés. Le missile, toujours d’après le média d’Etat, aurait parcouru une distance de 1 002,3 km en 4 415 secondes. Il aurait atteint une altitude maximale de 6 518,2 km, avant de tomber dans la zone ciblée au préalable en mer de l’Est.La KCNA a aussi rapporté que Kim Jong-un, qui a assisté au lancement, s’est dit très satisfait. Il a ajouté que ce tir démontre de manière concrète la réalité de la puissance de frappe redoutable de son pays et que sa capacité de dissuasion nucléaire était, elle aussi, tout à fait concrète et à prendre au sérieux. Le dirigeant nord-coréen aurait également appelé à réagir de manière plus avancée et plus menaçante aux mauvais choix de ses ennemis. Selon lui, ce sont ces derniers qui secouent la paix et la sécurité de la péninsule coréenne.Pour rappel, Pyongyang avait tiré hier vers 8h24 un ICBM après un autre lancement, la veille, d'un missile balistique de courte portée.