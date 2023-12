Grippe et mycoplasma pneumoniae : une équipe interministérielle va se réunir chaque semaine

Photo : YONHAP News

Le gouvernement se retrousse les manches afin de prévenir la recrudescence des cas de grippe et de pneumopathies à mycoplasma pneumonia.Une première réunion de l'équipe interministérielle contre les infections respiratoires s’est tenue, hier, sous la présidence de la directrice de l'Agence coréenne pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA).Lors de celle-ci, Ji Young-mi a commencé exprimer ses craintes quant à la propagation des infections respiratoires cet hiver. En effet, contrairement à la période pandémique, les mesures de distanciation sociale et le port du masque ne sont plus imposées. De ce fait, on peut s’attendre à des transmissions de virus plus rapides et plus importantes.Selon la directrice de la KDCA, l’influenza sévit dans le pays depuis septembre 2022, autrement dit depuis l'assouplissement des mesures sanitaires liées au COVID-19. La semaine dernière, 61,3 cas de grippe pour 1 000 consultations externes ont été recensés. C’est le niveau le plus élevé depuis cinq ans. Les cas graves, eux aussi, augmentent.Pour lutter contre ces infections respiratoires, le gouvernement a créé le 8 décembre dernier une équipe interministérielle spéciale. Y participent la KDCA, le ministère de la Santé et des Affaires sociales, celui de l'Education et l’administration sud-coréenne de sécurité des produits alimentaires et des médicaments (MFDS).L'équipe ainsi formée va se réunir une fois par semaine pour partager, entre autres, l'évolution des maladies. Elle aura aussi pour rôle de sécuriser l'approvisionnement de médicaments ainsi que le nombre de lits disponibles en pédiatrie.