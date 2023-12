L’ex-chef du Minjoo Song Young-gil placé en détention provisoire

Photo : YONHAP News

L’ancien patron du Minjoo, Song Young-gil, a été placé en détention provisoire. Cela a lieu dans le cadre de l’enquête sur un scandale de corruption entourant les élections de la direction du parti de centre-gauche en 2021.Le tribunal du district central de Séoul a émis hier un mandat d'arrêt contre lui après l'avoir interrogé. Le juge en charge de cette décision a justifié la mise en détention de l'inculpé par la gravité de l'affaire et par l'existence d'un risque de destruction des éléments de preuve.Selon le Parquet, entre mars et avril 2021, Song, alors candidat à la présidence du Minjoo, aurait perçu illégalement des fonds électoraux d’une valeur de 60 millions de wons, soit 42 000 euros. Il aurait ensuite distribué des enveloppes contenant un montant total de 66,5 millions de wons à des députés de son parti et à des chefs régionaux de la formation.L'ex-numéro un du Minjoo est également soupçonné d'avoir reçu des fonds politiques illégaux d’une valeur de 763 millions de wons, l’équivalent de 530 000 euros, par l'intermédiaire d'un institut de recherche qu'il a lui-même créé.Le ministère public poursuivra ses investigations sur Song pour compléter les preuves avant de le porter devant le tribunal.