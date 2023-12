Festival d'Angoulême : « Les Daronnes » dans les sélections officielles

Photo : YONHAP News

« Les Daronnes » du sud-Coréen Ma Yeong-shin fait partie des sélections officielles du 51e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême (FIBD), qui se déroulera en janvier prochain en France. C'est ce qu'ont confirmé, hier, l'organisateur du festival et l'Agence de promotion des manhwa de Corée (KMCA).« Les Daronnes » raconte les amours, le travail et les soucis d'une mère quinquagénaire. Ce sont les turpitudes qu'une employée d'une société de nettoyage vit quotidiennement ou encore les sorties d'un couple d'âge mûr dans des boîtes de nuit ou des motels en banlieue. Tous les aspects inconfortables de la réalité sont décortiqués ici par l'auteur. Publié en 2015 avec les subventions de la KMCA, l’ouvrage a reçu le Harvey Award du Meilleur livre étranger en 2021. A titre de comparaison, cette cérémonie est considérée comme les Oscars pour les BD.« Hanbok » est aussi dans les sélections officielles. C'est le premier roman graphique de Sophie Darcq, née en Corée du Sud et adoptée dans l'Hexagone. L'ouvrage raconte le voyage marquant dans son pays natal de l'autrice, en 2004, pour retrouver sa famille biologique.Le FIBD est le festival de bande dessinée le plus important au monde et il a lieu dans la ville d'Angoulême en France. Au total, 45 ouvrages sont en lice pour obtenir les très convoités « prix Fauves d'or », « prix spécial du jury » , ou « prix Révélation ». L'annonce des lauréats sera faite durant le festival, entre les 25 et 28 janvier prochains. Ancco est jusqu'ici l'unique créatrice sud-coréenne qui a été récompensée au festival. Son ouvrage « Bad Friend » avait reçu « le prix Révélation » en 2017.