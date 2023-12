Le système de partage des données d’alerte antimissiles Séoul-Washington-Tokyo entre en service

Photo : KBS News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont mis en service ce mardi leur système de partage des données d'alerte aux missiles nord-coréens. Ce dernier leur permettra désormais de partager en temps réel les informations relatives aux lancements balistiques du pays communiste et d'y réagir conjointement.Le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé ce matin que le nouveau dispositif était en cours d’exploitation de manière normale, et que sa capacité opérationnelle avait été vérifiée à l'issue de récents tests préliminaires.Toujours selon le ministère, le déploiement de ce système a pour but d'assurer la sécurité des populations des trois pays grâce à la détection et l'évaluation en temps réel des tirs de missiles nord-coréens.Pour rappel, lors du sommet trilatéral tenu en août dernier à Camp Davis, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, son homologue américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida avaient convenu de partager, en temps réel, leurs données relatives aux tirs nord-coréens. Objectif : réagir de manière plus efficace aux menaces balistique et nucléaire du régime de Kim Jong-un.Ensuite, en novembre, les ministres de la Défense des trois pays avaient organisé une visioconférence et procédé à une dernière vérification avant de lancer le système.Les données d'alerte portent sur l’estimation du point de lancement, de la trajectoire de vol et du point de chute prévu des missiles tirés par Pyongyang. Autrement dit, Séoul ne partagera pas avec ses deux alliés d'autres informations comme celles liées aux signes avant-coureurs d'un tir du Nord. Il ne donnera pas non plus de données relatives aux types et aux emplacements de ses moyens de détection et de suivi des lancements.Par ailleurs, Séoul, Washington et Tokyo ont également mis au point un plan pluriannuel d'exercices conjoints réguliers qui sera appliqué dès l'année prochaine.Le ministère de la Défense a déclaré que ces progrès devraient accélérer l'ouverture d'une nouvelle ère de collaboration sécuritaire trilatérale. Il a également ajouté que les trois nations poursuivront leurs efforts de coopération afin de garantir la paix et la sécurité de la péninsule coréenne et, plus largement, de la région indopacifique.