Drones : les exportations dépassent les 10 millions d'euros

La Corée du Sud a exporté cette année 14,4 milliards de wons de drones, soit un peu plus de 10 millions d'euros. Ce sont des chiffres révélés aujourd'hui par le ministère sud-coréen de l'Aménagement du territoire et du Transport, en collaboration avec l'Institut des technologies de la sécurité aérienne de Corée (KIAST).Ces engins « made in Korea » ont été expédiés par dix-sept entreprises du pays vers des nations plutôt avancées en la matière. Parmi elles, on retrouve les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et le Japon.Par catégorie, les drones représentent 80 % de ces exportations, suivis par les services (11 %) et les logiciels liés aux composants (9 %).Qui plus est, les PME ont grandement contribué à ces résultats très satisfaisants, car ce sont elles qui participent le plus au développement technologique des nouvelles industries.Le ministère espère que ces exportations continueront d'augmenter, d'autant plus qu’un salon spécial pour les drones est prévu en mai 2024 au pays du Matin clair.