Météo : la vague de froid se poursuit

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le ciel sera relativement dégagé sur une grande partie du territoire, même si des nuages gris sont à prévoir dans le Jeolla et sur l’île méridionale de Jeju en fin de journée. De la neige commencera à tomber sur la côte ouest en fin d'après-midi, et elle s’étendra sur la majeure partie du centre du pays pendant la nuit.Entre 5 et 10 cm de précipitations sont attendues dans la province de Chungcheong du Sud. 1 à 5 cm devraient tomber à Incheon et dans le sud-ouest de la province de Gyeonggi, et 1 à 3 cm dans d'autres zones métropolitaines telles que Séoul et l'intérieur de la province de Gangwon.Concernant les températures, elles varient ce matin entre - 11°C à Chuncheon, la minimale, et 5°C à Jeju, la maximale. Il fait – 7 à Séoul, - 6 à Jeonju, - 3 à Gangneung et – 1°C à Busan. Cet après-midi, le mercure repassera dans le positif. Il fera 2°C à Séoul, et plus généralement dans tout le nord-est du pays. Busan enregistrera 8°C, Mokpo 5°C et Daejon 3°C.