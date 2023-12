Audition de confirmation : les futurs ministres des Finances et des Océans interrogés

Photo : YONHAP News

Les auditions de confirmation de Choi Sang-mok et de Kang Do-hyung se déroulent aujourd’hui à l’Assemblée nationale. Ils sont respectivement candidats au poste de ministre des Finances et de la Coordination politique et à celui des Océans et de la Pêche.Le premier sera interrogé lors de la réunion plénière de la commission parlementaire de la Stratégie et des finances. Le Minjoo, la première formation de l'opposition, s'oppose à sa nomination qui, selon lui, a pour but de camoufler l'échec de la politique économique du gouvernement actuel. En effet, il était le conseiller de Yoon à l'économie depuis mai 2022, c’est-à-dire depuis son élection. Les élus pourraient cependant évoquer d’autres soupçons : par exemple, à propos de rémunérations perçues lorsqu’il était administrateur externe de certaines entreprises privées. Cela aurait eu lieu après son départ du poste de vice-ministre des Finances en 2017.Kang devra lui répondre aux questions des membres de la commission de l'agriculture, de l'alimentation, des affaires rurales, des océans et de la pêche. Les députés pourraient l'interroger notamment sur ses antécédents d'actes de violence et de conduite en état d'ébriété, qui datent de 1999 et de 2004. D’ailleurs, la formation de centre-gauche avait déjà demandé le retrait de sa désignation en invoquant les soupçons de fausse déclaration de domiciliation pesant sur son épouse. Kang dirige, depuis février, l'Institut coréen des sciences et des technologies océaniques (KIOST).Pour rappel, Song Mi-ryeong, désignée ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales a été interrogée hier. Les auditions de confirmations de Park Sang-woo et de Oh Young-joo, candidats à la tête du ministère du Territoire, de l'Infrastructure et des Transport et de celui des PME et des startups, sont programmées respectivement pour demain et jeudi.