Yoon : les bravades de Pyongyang ne lui apporteront rien d'autre que de la souffrance

Photo : KBS News

La série de tirs de missiles par Pyongyang constitue un défi important et grave pour la sécurité de la péninsule coréenne, voire du monde. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, le président de la République lors du conseil des ministres. Il a affirmé que le régime de Kim Jong-un réalisera bientôt qu’une telle attitude ne lui apportera rien d’autre que plus de souffrances.Selon Yoon Suk-yeol, à la suite de ces provocations, le système de partage des données sur les missiles entre Séoul, Washington et Tokyo a été activé. L’alliance sud-coréano-américaine s’est alors concrétisée avec le groupe consultatif nucléaire (NCG) et sa collaboration trilatérale pour faire face aux menaces du pays communiste.Par ailleurs, le chef de l’Etat a également donné sa position sur les tensions actuelles concernant les chaînes d’approvisionnement. En effet, la crainte d’une pénurie de solution aqueuse d’urée est encore vive, mais il a ordonné de mettre en place des mesures fondamentales comme la relocalisation nationale de la production dans divers secteurs clés.Enfin, s’agissant de la prise en charge des personnes malades, Yoon a indiqué qu’un soutien financier simple ne pourrait pas résoudre le problème et qu’il faudrait mettre en place un système général de service de soins.