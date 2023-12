Cour d'appel : anulation de la suspension de Yoon Suk-yeol des fonctions de procureur général

Photo : YONHAP News

La Haute Cour de Séoul a annulé la décision prise en 2020 de suspendre de ses fonctions de procureur général Yoon Suk-yeol.En effet, l’institution a, ce mardi, donné gain de cause à l'actuel président de la République. Elle a annulé la décision d'un tribunal inférieur qui avait autorisé une sanction disciplinaire contre lui en décembre 2020. Elle lui avait notamment été imposée par la garde des Sceaux d’alors, Choo Mi-ae.Pour justifier cette mesure, le ministère de la Justice avait expliqué que Yoon avait surveillé illégalement certains juges et avait aussi fait de l'obstruction dans une enquête politiquement sensible. Il aurait également fait fuiter des informations concernant une affaire liée à un journaliste de Channel A, et n’aurait pas respecté la neutralité politique dans le cadre de ses fonctions.Le numéro un sud-coréen avait intenté un procès administratif pour contester la validité de cette sanction. Mais, en octobre 2021, le tribunal en première instance avait rejeté sa demande. En effet, il avait jugé que les motifs de la mesure disciplinaire étaient tous valables, sauf celui concernant la violation de la neutralité politique.