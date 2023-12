Congé parental : ce qui changera en 2024

Photo : YONHAP News

Parmi les sud-Coréens qui ont pris leur congé parental, la proportion d’hommes était de 21,2 % en 2019 et a augmenté à 28,9 % l’année dernière. Alors que de plus en plus de pères en bénéficient, leur nombre reste toujours bien plus bas que celui des mères. Afin de favoriser la prise en charge des enfants par ceux-ci, le gouvernement a élargi le système de congé parental actuel. Le projet de décret, s’appliquant dans la loi sur l’assurance chômage, a été entériné ce matin au conseil des ministres.Jusqu’ici, si les parents ayant un enfant de moins d’un an prenaient un congé tous les deux, que ce soit simultanément ou tour à tour, ils pouvaient toucher 100 % de leurs salaires pendant les trois premiers mois, jusqu’à 3 millions de wons mensuellement, soit 2 100 euros.Le nouveau dispositif consiste, lui, à verser une enveloppe plus importante, et ce durant six mois. Le montant maximal de la rémunération augmentera de 500 000 wons mensuellement, soit 350 euros, pour accorder 2 millions de wons au premier mois et jusqu’à 4,5 millions de wons au sixième.Un foyer pourra donc toucher jusqu’à 39 millions de wons par an, l’équivalent de 27 300 euros. L’objectif est de soutenir financièrement les deux parents qui mettent entre parenthèses leur carrière. Dans le cas où les papas et mamans n’auraient pas posé leur congé en même temps, la somme restante serait transmise lorsque la deuxième personne arrête de travailler pour s’occuper du bambin.Un autre changement : le congé parental pourra être utilisé jusqu’aux 18 mois de l’enfant, contre 12 actuellement. Ces dispositions seront appliquées dès l’année prochaine.