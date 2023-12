Séoul, Washington et Tokyo partagent en temps réel leurs données d’alerte anti-missiles nord-coréens

Photo : KBS News

Au lendemain du tir par la Corée du Nord d'un missile balistique intercontinental (ICBM), la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont mis en service leur système de partage des données d'alerte aux missiles nord-coréens. Ce dernier leur permettra désormais de partager en temps réel les informations relatives aux lancements balistiques du pays communiste et d'y réagir conjointement. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère sud-coréen de la Défense.Les données d'alerte portent sur l’estimation du point de lancement, de la trajectoire de vol et du point de chute prévu des missiles tirés par le royaume ermite. Autrement dit, Séoul ne partagera pas avec ses deux nations d'autres informations, comme celles liées aux signes avant-coureurs d'un tir du Nord ou aux types et aux emplacements de ses moyens de détection et de suivi des lancements.Pour rappel, en novembre, les ministres de la Défense des trois pays avaient convenu de mettre en place ce système avant la fin de l'année.Par ailleurs, Séoul, Washington et Tokyo ont également mis au point un plan pluriannuel d'exercices conjoints réguliers qui sera appliqué dès l'année prochaine. Ces derniers comprennent des entraînements de blocus maritime, de lutte contre les pirates, de défense antimissile en mer et de lutte anti-sous-marine. Seront aussi organisés des exercices de réponse aux catastrophes et de soutien humanitaire.Le ministère de la Défense a déclaré que les trois pays poursuivront leurs efforts de coopération afin de garantir la paix et la sécurité de la péninsule coréenne et, plus largement, de la région indopacifique.