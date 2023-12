JSA : les agents de l’UNC sont aussi armés de pistolets

Photo : YONHAP News

Les gardiens du Commandement des Nations unies (UNC) qui travaillent dans la zone commune de sécurité (JSA) entre les deux Corées, portent maintenant, des pistolets. La raison : les soldats du Nord s’étaient déjà armés depuis maintenant quelques semaines. L’UNC a annoncé ce matin dans un communiqué avoir donné à leurs hommes le droit à s’armer, et ce pour protéger leur vie et celle des civils.Selon les forces armées onusiennes, cette décision fut prise après de longues réflexions. Elles ont cependant soutenu au gouvernement sud-coréen et à l’armée nord-coréenne que désarmer la JSA, comme auparavant, resterait la meilleure solution pour assurer la sécurité et la paix de la péninsule. Avant d’ajouter que l’UNC a rassuré les responsables nord-coréens en leur assurant que cette zone restera un lieu de dialogue et de la mise en œuvre de la convention de cessez-le-feu.Selon des sources anonymes, Séoul aurait demandé lui-même à l’UNC, au début du mois, d’armer ses agents. Il aurait formulé cette requête après avoir appris que les nord-Coréens avaient commencé à s’équiper de pistolets quelques jours auparavant.Rappelons qu’à la suite du tir du satellite espion de Pyongyang, Séoul avait suspendu une clause de l’accord militaire intercoréen concernant l’espace interdit de vol près de la zone démilitarisée (DMZ). Dès lendemain, le royaume ermite avait annoncé la rupture de celui-ci. Le 24 novembre, il avait alors envoyé des militaires restaurer les postes de garde proches de la frontière. Ces derniers auraient également introduit des armes lourdes près de la ligne de démarcation.