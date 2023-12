KDI : la durée de travail des sud-Coréens est surévaluée

Photo : KBS News

Un sud-Coréen a travaillé 1 910 heures en 2021. C’est ce qu’avaient dévoilé les statistiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Soit 264 heures de plus que la moyenne de ses 30 pays membres.Pourtant, un rapport de l'Institut coréen du développement (KDI) publié aujourd’hui a remarqué que ce temps de travail a été surévalué en raison de la proportion élevée d’autoentrepreneurs au pays du Matin clair. En effet, ces derniers représentent plus de 20 % de l’ensemble des travailleurs, contre 17 % de la moyenne de l’OCDE.Alors, le KDI a recalculé la durée de travail annuel en modifiant la part des entrepreneurs individuels au niveau moyen. Résultat : le temps de travail des sud-Coréens a baissé à 1 829 heures. Quant à la différence avec les autres pays, elle a également reculé à 181 heures. Pourtant, malgré ce changement, la Corée du Sud reste toujours la troisième nation où les gens travaillent le plus, derrière le Mexique et Israël.Un responsable du KDI a indiqué qu’il est nécessaire de chercher, trouver et réparer les lacunes du système actuel et de promouvoir la mise en place d’horaires de travail flexibles.