Air Koryo relie de nouveau Pyongyang et Pékin

Photo : YONHAP News

Air Koryo a-t-elle programmé des vols « réguliers » entre Pyongyang, la capitale nord-coréenne, et Pékin, celle de la Chine ? Ca, reste à voir, mais en tout cas, un nouvel avion de la compagnie aérienne nord-coréenne a atterri, hier vers 10h du matin, à l’aéroport international de Pékin-Capitale. Avant de repartir, environ deux heures et demie plus tard, pour le royaume ermite.Il y a une semaine, au moment de la venue de l’appareil dans l’empire du Milieu, aucun passager n’avait été vu à bord. Cette fois-ci, des nord-Coréens, semblant être des gens ordinaires, sont sortis par le hall d’arrivée avec des bagages. Lors de son retour vers Pyongyang, l’engin a une nouvelle fois transporté des dizaines de ressortissants nord-coréens.Depuis le 24 octobre, des trajets Pyongyang-Pékin, suspendus en raison du COVID-19, avaient été rétablis et ce trois fois par semaine. Cependant, aucun avion d’Air Koryo n’avait été aperçu dans le ciel de la capitale chinoise depuis le 14 novembre. Les avions de la compagnie ont de nouveau été détectés donc le 12 décembre et hier.