Parlement : ouverture de la séance plénière pour l’adoption du budget 2024

A l'Assemblée nationale, l'avant-dernière séance plénière de la session extraordinaire de décembre doit s’ouvrir cet après-midi. Si tout se passe comme prévu, le parti au pouvoir et l'opposition vont voter le budget pour l'année prochaine. En effet, le 8 décembre dernier, Lee Yang-soo, chef adjoint du groupe parlementaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP), et son homologue du premier parti d'opposition, le Minjoo, Park Joo-min, avaient publié un texte d'accord prévoyant de faire adopter le budget 2024 le 20 décembre. Aujourd’hui donc.Le projet gouvernemental de budget pour l'année prochaine s'élève à 656 900 milliards de wons, soit environ 458 milliards d’euros. Les deux camps avaient mené des négociations sur une série de postes de dépenses d'un montant total de 56 900 milliards de wons, ou environ 40 milliards d'euros. Cependant, un terrain d’entente sur les crédits accordés aux programmes de R&D, au projet de développement de Saemangeum et aux dépenses d’opérations spéciales de certaines institutions de l'Etat, entre autres, n’a pas été trouvé. S'ils ne parviennent pas à un accord dans la matinée, il n'est pas exclu que le budget ne soit pas voté aujourd'hui.Rappelons que la date limite légale pour l'adoption du projet de budget est le 2 décembre. L'année dernière, il avait été adopté le 24 décembre. Il s'agissait du plus long retard jamais observé depuis la révision de la loi sur l'Assemblée nationale en 2014.Par ailleurs, d'autres projets de loi, dont notamment la révision de celle sur les procédures judiciaires civiles, devraient être votés en séance plénière ce mercredi.