La santé des sud-Coréens se détériore depuis deux ans

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens voient leur santé se détériorer depuis maintenant deux ans. En cause notamment, les taux de tabagisme et de consommation d’alcool qui ne cessent d'augmenter depuis 2022.Selon des données publiées mardi par l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), ces chiffres avaient reculé pendant la pandémie de COVID-19. La part de fumeurs avait diminué, quant à elle, depuis 2008. Cependant, la tendance s’est inversée ces dernières années. Leur nombre a notamment augmenté pour la deuxième année consécutive en 2023.En ce qui concerne les maladies déclarées, les affections chroniques ont été relativement bien gérées. En effet, 93,6 % des personnes souffrant d’hypertension ont suivi un traitement médical en 2023. Ce chiffre est comparable à celui de l’an dernier. Le pourcentage de patients diabétiques sous traitement s’est élevé, lui, à 92,8 %, en hausse d’un point sur un an.Le taux d’obésité augmente quant à lui tous les ans. En 2022, il était de 32,5 % et atteint cette année 33,7 %. En parallèle, le pourcentage de sud-Coréens qui ont essayé de perdre ou maintenir leur poids, a augmenté de 1,5 point pour s’établir à 66,9 %.Concernant la santé mentale, le pays du Matin clair compte de plus en plus de personnes qui se sentent déprimées ou stressées au quotidien. 7,3 % de sud-Coréens ont affirmé avoir vécu au moins un état dépressif pendant deux semaines de suite au cours de la dernière année. Ils ont également expliqué avoir eu du mal à mener leur vie quotidienne pendant cet épisode. Il s'agit d'une hausse de 0,5 point en glissement annuel.