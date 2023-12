Onu : la réunion du Conseil de sécurité sur l’ICBM nord-coréen se termine sans résultat

Photo : KBS News

A New York, le Conseil de sécurité des Nations unies s'est réuni hier pour discuter des réponses à apporter au dernier lancement de missile balistique intercontinental (ICBM) nord-coréen. Cependant, la réunion organisée à la demande des Etats-Unis s'est terminée sans qu'aucune mesure ne soit prise. Cet échec est notamment imputable à l'opposition de la Chine et de la Russie, qui ont pris la défense de leur allié nord-coréen.Lors de cette réunion, le sous-secrétaire général de l'Onu au département des affaires politiques et de la consolidation de la paix (DPPA), Khaled Khiari, a confirmé que la Corée du Nord a lancé le 18 décembre un ICBM de type Hwasong-18, qui a atterri en mer. Il a ensuite affirmé que le pays communiste reste sourd à la demande insistante du Conseil de sécurité de s'abstenir de tels actes. Avant d'ajouter que ces lancements posent un véritable risque pour l’aviation civile et pour le trafic maritime internationaux.De son côté, le secrétaire général Antonio Guterres, s'est exprimé dans un communiqué publié par son porte-parole. Il a condamné le dernier tir de l'ICBM nord-coréen avec fermeté et a appelé Pyongyang à respecter les lois internationales et les résolutions onusiennes.L'ambassadeur adjoint américain auprès de l'Onu, Robert Wood, a pour sa part jugé le comportement du régime de Kim Jong-un de « ridicule ». Son homologue sud-coréen Hwang Joon-kook, qui a assisté à la réunion en qualité de partie intéressée, a également condamné fermement les lancements successifs de missiles balistiques par le royaume ermite.En revanche, le représentant chinois Geng Shuang a estimé que le tir de l'ICBM par le Nord a pour objectif de se protéger des menaces proférées par les Etats-Unis. Enfin, l’ambassadeur nord-coréen Kim Song a déclaré, de son côté, que les USA et la Corée du Sud continuent de commettre des actes menaçants à l’encontre de son pays, et que le tir balistique nord-coréen est simplement une contre-mesure à ces menaces.Avant la réunion du Conseil, dix pays, dont la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon, ont publié une déclaration commune condamnant avec la plus grande fermeté le tir d'un ICBM par Pyongyang et les autres provocations balistiques nord-coréennes survenues plus tôt cette année.