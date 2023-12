Séoul-Pékin : réunion entre des directeurs généraux diplomatiques

Photo : YONHAP News

Des directeurs généraux des ministères des Affaires étrangères de Séoul et de la Pékin ont tenu mardi une réunion à Shenzhen, dans le sud-est de la Chine.Le pays du Matin clair était représenté par Choi Yong-jun, directeur général du bureau des affaires de l'Asie du Nord-est du ministère des Affaires étrangères. Il a d’abord fait le bilan 2023 de la relation bilatérale avec son homologue chinois Liu Jinsong. Ils ont ensuite échangé leurs opinions sur divers sujets d’intérêt commun, tels que les questions liées à la situation de la péninsule. Avant de finir, les deux hommes se sont accordés à renforcer leurs échanges et la communication dans plusieurs domaines.Un responsable du ministère sud-coréen a expliqué que ce tête-à-tête avait été organisé dans le but de continuer la promotion de la communication diplomatique bilatérale. Rappelons que, le 26 novembre, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Park Jin, et son homologue chinois Wang Yi se sont retrouvés à Busan. Leur réunion avait été organisée à l’occasion de la rencontre entre les chefs de la diplomatie sud-coréenne, chinoise et japonaise. Après plus de deux heures de discussions, Park et Wang ont convenu de renforcer la communication stratégique à différents niveaux.