ICBM nord-coréen : passe d'armes entre les deux Corées à l’Onu

Photo : YONHAP News

Une passe d'armes a opposé les deux Corées lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies. Convoquée mardi à New York, elle avait pour ordre du jour de discuter des réponses à apporter au dernier tir nord-coréen de missile balistique intercontinental (ICBM).L’ambassadeur de Corée du Nord auprès de l'Onu, Kim Song, a déclaré que si Washington et Séoul poursuivent leurs manœuvres militaires et violent ses intérêts sécuritaires, ils en seront tenus pour responsables. Il a également averti que son pays continuera à développer ses forces militaires stratégiques et ce, afin de répondre aux menaces émanant du pays de l’Oncle Sam et de ses « laquais ».Le représentant de Pyongyang est même allé jusqu'à nier l'autorité du Conseil de sécurité. Il a affirmé que le développement des armes nucléaires et de destruction massive relève de la souveraineté de son pays. Avant d'ajouter que le Conseil n'a aucun droit de remettre en cause cette dernière.Pour sa part, l'ambassadeur de Corée du Sud auprès de l'Onu a affirmé que ces menaces sont entrées dans une nouvelle phase l'année dernière lorsque le régime communiste a officialisé son utilisation d’armes atomiques tactiques. Hwang Joon-kook a ensuite souligné que son pays prendra toutes les mesures nécessaires pour faire face à ces menaces en coopérant notamment avec les Etats-Unis et le Japon.Le haut diplomate sud-coréen s'en est également pris à la Russie et à la Chine, deux alliés de la Corée du Nord. Il a fait remarquer que ces derniers, membres permanents du Conseil de sécurité, s'abstiennent de la condamner et encore plus de prendre des mesures de sanction contre elle en dépit de ses violations répétées des résolutions onusiennes. Selon lui, un tel comportement précipite le régime de Kim Jong-un vers un « point de non-retour ».Hwang a dans la foulée insisté sur la nécessité pour les membres permanents de parler d'une voix unie pour condamner ces actes de provocation de la part du royaume ermite et pour appliquer complètement les résolutions onusiennes appropriées.