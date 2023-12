The Economist : la Corée du Sud au 2e rang du classement des performances économiques

L’hebdomadaire britannique « The Economist » a publié un classement des performances économiques des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). La Corée du Sud y occupe la seconde place.Ce palmarès prend en compte cinq critères : l’indice des prix de base à la consommation (CPI), le niveau d’étendue de l’inflation, le PIB, l’emploi et enfin les marchés boursiers.Cependant, concernant la croissance économique et l’emploi, le pays du Matin clair n’est pas dans le peloton de tête. En effet, il a affiché une hausse du PIB de 1,6 %, et son taux de croissance de l’emploi s'est élevé lui à 1,1 %. En revanche, celui d’augmentation du CPI était de 3,2 %. C’est le chiffre le plus faible parmi les nations classées en tête. Son indice d’étendue d’inflation s’est quand même établi à -13,3 %, démontrant une plus forte stabilisation des prix par rapport aux autres pays.Pour le magazine, Séoul doit ce bon résultat à l’augmentation audacieuse de ses taux d’intérêt depuis l’an dernier. Clare Lombardelli, cheffe économiste de l’OCDE, a déclaré que l’économie mondiale restait elle toujours confrontée aux difficultés liées à l’inflation et à des perspectives de croissance faible.Notons que le pays du Matin clair est passé du 21e au 2e rang de ce classement en un an, car la dette du gouvernement, critère défavorable dans le cas de la Corée du Sud, a été retiré de l’évaluation.