Corée du Nord : aggravation de la pénurie alimentaire

Photo : KBS News

La pénurie alimentaire semble s’être aggravée au nord du 38e parallèle. Selon les données publiées aujourd’hui par l'Institut national des statistiques (Kostat), la production agricole nord-coréenne s’est élevée à 4,51 millions de tonnes en 2022. C’est une baisse de 4 % par rapport à l’année précédente. Le Nord a toutefois récolté 170 000 tonnes de produits agricoles de plus que sa voisine du Sud. Malgré cela, il souffrait quand même du manque de nourriture en raison d’une chute drastique de son commerce extérieur.En 2021, l'apport calorique d'un nord-Coréen aurait reculé à 1 982 kcal par jour, représentant une diminution de 2,4 % en glissement annuel. A titre comparatif, son cousin du Sud absorbe 3 156 calories via son alimentation. Les parts des protéines et des matières grasses ont baissé respectivement de 2,1 % et de 14,8 % à 55,1 et 31,2 grammes.Au niveau économique, le royaume ermite a affiché une croissance négative de 0,2 % sur un an en 2022, pour la troisième année consécutive. Le Kostat a également expliqué que la transmission du variant Omicron du COVID-19 au premier semestre de 2022 avait empiré sa situation économique.