Conseil de sécurité de l’Onu : aucun résultat suite à la réunion sur l’ICBM nord-coréen

Photo : YONHAP News

A New York, le Conseil de sécurité des Nations unies s'est réuni hier pour discuter des réponses à apporter au dernier lancement de missile balistique intercontinental (ICBM) nord-coréen. Cette réunion, organisée principalement à la demande des Etats-Unis, s'est pourtant terminée sans qu'aucune décision ne soit prise. Cet échec est notamment imputable à l'opposition de la Chine et de la Russie, qui ont pris la défense de leur allié historique.Voici en détail les propos tenus par les participants. L'ambassadeur adjoint américain auprès de l'Onu, Robert Wood, a tout d’abord jugé le comportement du régime de Kim Jong-un de « ridicule ». Son homologue sud-coréen Hwang Joon-kook, qui a assisté à la réunion en qualité de partie intéressée, a également condamné fermement ces lancements successifs de missiles balistiques.En revanche, les représentants chinois et russe ont estimé que le tir de l'ICBM par le Nord a pour objectif de se protéger de la menace américaine. Enfin, l’ambassadeur nord-coréen Kim Song a déclaré que Washington et Séoul continuent de commettre des actes menaçants à l’encontre de son pays, et que le tir balistique nord-coréen est simplement une contre-mesure à ces derniers.Ainsi, une fois de plus, le Conseil de sécurité des Nations unies n’a pas pu trancher et prendre de décision commune avec l’intégralité de ses membres.