Météo : la Corée se réveille sous un manteau blanc

Photo : KBS News

Aujourd’hui, il fait encore très froid en Corée du Sud. Mais, les citoyens ont eu une surprise au réveil : il avait neigé durant la nuit ! Séoul s’est en effet réveillée sous environ 5 cm de poudreuse. Le ciel restera dégagé dans la journée, mais des précipitations restent à prévoir notamment dans toute la moitié sud-ouest du pays dans l'après-midi.Côté températures, il faisait ce matin entre - 9°C à Séoul et Chuncheon, la minimale, et 4°C sur l’île méridionnale de Jeju, la maximale. Il faisait - 5°C à Jeonju, 0 à Gangneung et 1°C à Busan. Cet après-midi, le mercure oscillera entre - 5°C à Séoul et 7°C à Jeju. Il fera entre 0 et 3°C sur toute la côte est, - 3°C à Daejon et 0 à Mokpo.La ville de Séoul a émis un avis d’alerte contre les températures extrêmement basses que connaît la Corée du Sud depuis maintenant quelques jours. Attention donc à ne pas laisser vos compteurs d’eau geler, mais également à ne pas vous blesser dehors avec la neige et le verglas ! Et bien-sûr, couvrez-vous !