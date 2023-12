Parlement : un accord sur le projet de budget 2024 prévu cet après-midi

Photo : YONHAP News

Le parti au pouvoir et l'opposition doivent conclure un accord pour le budget 2024 cet après-midi. C'est ce qu'a fait savoir le président du Parlement ce matin auprès des journalistes. Il a ajouté que le projet convenu entre les deux camps sera présenté cet après-midi à 14h.Plus tôt dans la matinée, Kim Jin-pyo avait mené des discussions avec Yun Jae-ok, le chef de groupe parlementaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, et Hong Ik-pyo, son homologue du Minjoo, la première formation de l'opposition.Selon l’occupant du perchoir, le vote du budget aura lieu demain lors de la séance plénière qui débutera à 10h. A l’origine, aujourd’hui, c’était l'avant-dernière séance plénière de la session extraordinaire de décembre et le 28 décembre la dernière. Cela est du au temps nécessaire pour le traitement du texte budgétaire sous forme de tableaux financiers. Cette tâche n’est pas effectuée par l’institution parlementaire, mais par le ministère des Finances.Par ailleurs, les directions des groupes politiques de l’Assemblée fourniront à leurs députés respectifs les explications nécessaires avant de parvenir à un accord final sur le budget.