Nucléaire et ICBM nord-coréens : Séoul-Washington-Tokyo les qualifient d’injuste, le G7 les condamne

Photo : YONHAP News

Toute action nucléaire ou balistique venant de la Corée du Nord serait totalement injustifiable. C’est ce qu’ont souligné, hier, de hauts responsables sud-coréen, américain et japonais de la défense. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont condamné, de leur côté, le dernier tir d’ICBM nord-coréen à travers un communiqué publié le même jour.Séoul-Washington-Tokyo d’abord. Lors d’une visioconférence tenue hier soir, Heo Tae-keun, vice-ministre adjoint sud-coréen de la défense chargé de la politique, et ses homologues américain et japonais, Ely Ratner et Kano Koji, ont estimé que grâce au destroyer Aegis, les trois pays avaient pu coopérer étroitement lors du dernier tir de Pyongyang. Par la même occasion, ils se sont entendus sur différents points, à commencer par tirer profit du système de partage de données d’alerte anti-missiles nord-coréens. Ils ont également décidé d’effectuer des entraînements conjoints de manière plus systématique.Quant à la Maison blanche, elle a déclaré que la menace en provenance du nord du 38ème parallèle s’intensifiait progressivement, comme le démontrait le dernier lancement. Elle a annoncé prendre conscience que Moscou et Pékin ont l’intention de renforcer leurs relations avec Pyongyang. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la White House, John Kirby, a déclaré que pour réagir à cela, les liens avec les alliés vont être renforcés.Enfin, du côté du G7. Tout en condamnant donc la récente bravade du régime de Kim Jong-un, les chefs de la diplomatie des sept grandes puissances ont également fait part de leur soutien pour la dénucléarisation complète de la péninsule. Ce n’est pas tout. Ils ont aussi appelé la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité de l’Onu, à réagir rapidement aux menaces du royaume ermite.