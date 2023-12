Adoption d’une loi interdisant la cynophagie par une commission parlementaire

Photo : YONHAP News

La commission de l'agriculture, de l'alimentation, des affaires rurales, des océans et de la pêche de l'Assemblée nationale a adopté aujourd’hui une loi spéciale, interdisant de manger de la viande de chien.Ce texte interdit d’élever ces bêtes ou de les tuer dans le but de les consommer. Il indique aussi l’obligation du gouvernement d’aider les éleveurs, les commerçants et les restaurateurs de cette viande à trouver d’autres moyens de subsistance.Le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, avait décidé en novembre de faire avancer l’établissement de cette loi avant la fin de l’année. Le Minjoo, la première force de l’opposition, avait adopté la même position lors de son assemblée générale.La Première dame porte un grand intérêt à la protection des droits des anilmaux. Kim Keon-hee avait visité une fondation pour la protection des animaux, durant sa visite d’Etat, aux Pays-Bas. A cette occasion, elle a appelé à une adoption rapide de la loi, en rappelant que « l’interdiction de viande canine est une promesse du président ».